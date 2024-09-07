Rutube полностью восстановил работу после сбоя

Работа сервиса для просмотра видео Rutube восстановлена. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале видеохостинга.

Rutube подвергся крупнейшей DDoS-атаке за последние два года

«Мы работаем в штатном режиме», — сообщили в Rutube.

Ранее россияне пожаловались на сбой в работе сервиса, вечером 6 сентября было зарегистрировано свыше тысячи жалоб. В Rutube уточнили, что компания столкнулась с DDoS-атакой, которая стала крупнейшей за последние два года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Елагин Сергей
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