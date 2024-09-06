Rutube подвергся крупнейшей DDoS-атаке за последние два года
Rutube столкнулся с самой крупной за последние два года DDoS-атакой, что привело к временным сбоям в работе платформы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Технические специалисты сейчас активно устраняют угрозу. Ранее сайт «Сбой.рф» сообщал, что пользователи отмечали проблемы с доступом к ресурсу.
Согласно данным сервиса, за последние сутки 1,3 тыс. пользователей заявили о проблемах с работой видеохостинга.
Наибольшее количество сбоев было зафиксировано в 19:15 по московскому времени, когда поступило 214 жалоб. Через 20 минут их число снизилось до 63, однако вскоре последовал новый всплеск — до 148 обращений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- До 500 украинских специалистов пострадали от удара России по Полтаве
- Российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака
- Rutube подвергся крупнейшей DDoS-атаке за последние два года
- Бакальчук заявил о приостановке строительства складов Wildberries в России и СНГ
- ЕС выделит 300 млн евро из замороженных российских активов на оружие для Украины
- Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,9%
- Роскомнадзор рассказал о причинах блокировки фильма «Горбатая гора»
- Генпрокуратура требует изъять имущество директора Минэка по делу о коррупции
- Первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024» пройдет 7 сентября
- Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru