Rutube подвергся крупнейшей DDoS-атаке за последние два года

Rutube столкнулся с самой крупной за последние два года DDoS-атакой, что привело к временным сбоям в работе платформы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Технические специалисты сейчас активно устраняют угрозу. Ранее сайт «Сбой.рф» сообщал, что пользователи отмечали проблемы с доступом к ресурсу.

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Согласно данным сервиса, за последние сутки 1,3 тыс. пользователей заявили о проблемах с работой видеохостинга.

Наибольшее количество сбоев было зафиксировано в 19:15 по московскому времени, когда поступило 214 жалоб. Через 20 минут их число снизилось до 63, однако вскоре последовал новый всплеск — до 148 обращений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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