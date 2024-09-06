Rutube подвергся крупнейшей DDoS-атаке за последние два года

Rutube столкнулся с самой крупной за последние два года DDoS-атакой, что привело к временным сбоям в работе платформы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Технические специалисты сейчас активно устраняют угрозу. Ранее сайт «Сбой.рф» сообщал, что пользователи отмечали проблемы с доступом к ресурсу.