RuStore заявил, что открыт для иностранных разработчиков

Российский магазин мобильных приложений для Android RuStore открыл консоль для всех иностранных разработчиков, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу магазина.

СМИ: Зарубежные производители смартфонов начали предустанавливать RuStore

Теперь разработчики из других стран могут загружать свои приложения, а также подключать монетизацию и продвижение. RuStore посещают более 10 млн пользователей месяц, и это число растет. Отмечается, что загрузка приложений на платформу для иностранных разработчиков будет бесплатна.

Сегодня в RuStore доступно более 500 зарубежных приложений.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН заявил, что опыт сотрудничества магазина приложений RuStore с американской корпорацией Aptoide может закончиться санкциями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПрограммаМобильная СвязьСотовые Операторы

Горячие новости

Все новости

партнеры