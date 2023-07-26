RuStore заявил, что открыт для иностранных разработчиков
Российский магазин мобильных приложений для Android RuStore открыл консоль для всех иностранных разработчиков, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу магазина.
Теперь разработчики из других стран могут загружать свои приложения, а также подключать монетизацию и продвижение. RuStore посещают более 10 млн пользователей месяц, и это число растет. Отмечается, что загрузка приложений на платформу для иностранных разработчиков будет бесплатна.
Сегодня в RuStore доступно более 500 зарубежных приложений.
Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН заявил, что опыт сотрудничества магазина приложений RuStore с американской корпорацией Aptoide может закончиться санкциями.
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