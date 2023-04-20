СМИ: Зарубежные производители смартфонов начали предустанавливать RuStore

Как отметил источник издания среди разработчиков софта, программу предустанавливают на гаджеты Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. Компания-разработчик магазина приложений VK указывает, что некоторые иностранные производители смартфонов официально поставляют в РФ устройства с RuStore. О каких брендах идет речь, не уточняется.

Китайский производитель техники Tecno подтвердил «Коммерсанту», что начал предустанавливать российский магазин приложений.

По мнению экспертов, предустановка RuStore на иностранные гаджеты может стать шагом к укреплению цифрового суверенитета РФ и уменьшению зависимости от компаний из-за рубежа, пишет РИА ФАН.

В феврале RuStore завершил режим бета-тестирования и открыл доступ к консоли для зарубежных разработчиков, напоминает Газета.ру.

