СМИ: Зарубежные производители смартфонов начали предустанавливать RuStore
Зарубежные производители смартфонов начали предустанавливать на свои устройства российский магазин приложений RuStore. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отметил источник издания среди разработчиков софта, программу предустанавливают на гаджеты Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. Компания-разработчик магазина приложений VK указывает, что некоторые иностранные производители смартфонов официально поставляют в РФ устройства с RuStore. О каких брендах идет речь, не уточняется.
Китайский производитель техники Tecno подтвердил «Коммерсанту», что начал предустанавливать российский магазин приложений.
По мнению экспертов, предустановка RuStore на иностранные гаджеты может стать шагом к укреплению цифрового суверенитета РФ и уменьшению зависимости от компаний из-за рубежа, пишет РИА ФАН.
В феврале RuStore завершил режим бета-тестирования и открыл доступ к консоли для зарубежных разработчиков, напоминает Газета.ру.
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