Россиянам рассказали о причинах возгорания смартфонов

Повреждённая батарея, а также некачественное зарядное устройство может привести к возгоранию смартфона, рассказала замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова. По ее словам, это наиболее частые причины пожара.

Специалист в беседе с RT посоветовала заменить старый аккумулятор, не оставлять смартфон без присмотра и не нагружать устройство играми в процессе зарядки.