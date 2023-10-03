Россиянам рассказали о причинах возгорания смартфонов
Повреждённая батарея, а также некачественное зарядное устройство может привести к возгоранию смартфона, рассказала замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова. По ее словам, это наиболее частые причины пожара.
Специалист в беседе с RT посоветовала заменить старый аккумулятор, не оставлять смартфон без присмотра и не нагружать устройство играми в процессе зарядки.
Возгорания смартфонов происходят примерно 120 раз в год - около десяти в месяц, отметил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Он добавил, что инциденты могут быть связаны с повреждённой батареей после падений. Кроме того, пожар возможен, если телефон оставлен заряжаться под прямыми солнечными лучами. Эксперт также посоветовал отказаться от пользования телефоном с поврежденным корпусом.
Не следует покупать дешёвую зарядку с тонкими или перебитыми проводами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru