Роскачество: жара «убивает» гаджеты

Радио Sputnik со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко сообщает, что смартфоны и другие электронные устройства во время зарядки нагреваются. Если параллельно с зарядкой адаптер питания, зарядное устройство или сам смартфон будут находиться под воздействием прямых солнечных лучей, то велика вероятность, что техника выйдет из строя.

По словам эксперта, если контакты потеряют свою изоляцию, это может привести к короткому замыканию. В результате этого может произойти возгорание.

Гаджет, который сильно нагрелся, нельзя пытаться быстро охладить, так как в этот момент из-за перепада температуры внутри устройства может образоваться конденсат.

Вместо этого устройство нужно отключить и убрать на время в темное место.

Напомним, супержаркая погода до 35 градусов продержится в Москве минимум до конца этой недели. Температура будет рекордно высокой.

