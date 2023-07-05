Хакеры атаковали сайт РЖД

Сайт «Российских железных дорог» в среду подвергся хакерской атаке и в настоящее время недоступен для пользователей.

По данным «Интерфакса», в ближайшее время компания планирует восстановить работу сайта и мобильного приложения. При этом кассы на вокзалах работают в штатном режиме, проблем с покупкой там билетов нет.