Хакеры атаковали сайт РЖД

Сайт «Российских железных дорог» в среду подвергся хакерской атаке и в настоящее время недоступен для пользователей.

По данным «Интерфакса», в ближайшее время компания планирует восстановить работу сайта и мобильного приложения. При этом кассы на вокзалах работают в штатном режиме, проблем с покупкой там билетов нет.

Хакеры атаковали компании России под видом рассылки о призыве

В июне хакеры несколько раз взламывали российские радиостанции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», В частности, в День России фейковые сообщения прозвучали в эфире радиостанций, вещающих в Анапе, Туапсе и ряде других городов Краснодарского края.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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