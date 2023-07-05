Хакеры атаковали сайт РЖД
Сайт «Российских железных дорог» в среду подвергся хакерской атаке и в настоящее время недоступен для пользователей.
По данным «Интерфакса», в ближайшее время компания планирует восстановить работу сайта и мобильного приложения. При этом кассы на вокзалах работают в штатном режиме, проблем с покупкой там билетов нет.
В июне хакеры несколько раз взламывали российские радиостанции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», В частности, в День России фейковые сообщения прозвучали в эфире радиостанций, вещающих в Анапе, Туапсе и ряде других городов Краснодарского края.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru