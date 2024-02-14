Россиянам назвали города, в которых можно увидеть сближение Юпитера с Луной

Жители ряда российских городов 15 февраля смогут наблюдать сближение Юпитера с Луной. Об этом НСН сообщили метеорологи «Яндекс погоды».

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По данным специалистов компании, наблюдать уникальное космическое явление смогут жители Самары, Саратова, Хабаровска, Архангельска, Перми, Ижевска. Также малооблачная погода без осадков ожидается в Ульяновске, Казани, Нижним Новгороде, Набережных Челнах и Краснодаре.

Уточняется, что в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Челябинске и Екатеринбурге в этот день ожидается пасмурная погода. Это существенно снижает шансы горожан увидеть сближение планет.

Ранее сообщалось, что в 2024 года россияне смогут увидеть невооруженным глазом две яркие кометы, напоминает «Радиоточка НСН».

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