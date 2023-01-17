К Земле летит недавно открытая комета

Комета C/2022 E3, которую недавно открыли ученые, летит в сторону Земли, сообщает Йоркский университет.

СМИ: НАСА обнаружило огромную комету, приближающуюся к Земле

О небесном теле стало известно в 2022 году. Ее заметили калифорнийские астрономы, которые отнесли комету к долгопериодическим.

C/2022 E3 приблизится к Земле 1 февраля. Она пролетит в 42 миллионах километров от планеты.

Ученые отметили, что увидеть небесное тело можно будет даже невооруженным глазом - в районе созвездия Северная Корона. Она будет видна как тусклое зеленоватое свечение с хвостом.

В настоящее время комету видно через мощные бинокли и небольшие телескопы.

Ранее выяснилось, что почти треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли, а около 20% жителей страны полагают, что первые люди жили одновременно с динозаврами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com/Saufaus Ru
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