К Земле летит недавно открытая комета

О небесном теле стало известно в 2022 году. Ее заметили калифорнийские астрономы, которые отнесли комету к долгопериодическим.

C/2022 E3 приблизится к Земле 1 февраля. Она пролетит в 42 миллионах километров от планеты.

Ученые отметили, что увидеть небесное тело можно будет даже невооруженным глазом - в районе созвездия Северная Корона. Она будет видна как тусклое зеленоватое свечение с хвостом.

В настоящее время комету видно через мощные бинокли и небольшие телескопы.

Ранее выяснилось, что почти треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли, а около 20% жителей страны полагают, что первые люди жили одновременно с динозаврами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

