На данный момент не существует нейросети, которая могла бы различать происходящее в толпе лучше человека, рассказал разработчик робота FEDOR, робототехник и бизнесмен Владимир Белый в беседе с НСН.

Дочерние компании холдинга МТС МТС VisionLabs и MWS Cloud разработали систему безопасности на основе искусственного интеллекта (ИИ) Luna Scanner. По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Макарова в интервью РБК, продукт позволит автоматически обнаруживать угрозы в местах массового скопления людей: драки, оружие, пожары. Уточняется, что система постоянно совершенствуется и дообучается на новых типичных ситуациях, включая активные танцы, объятия и массовые взаимодействия (например, слэм). Белый усомнился, что проект сможет превзойти человека в сфере безопасности.