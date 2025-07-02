Разработчик усомнился, что нейросеть сможет выявлять драки на концертах
Искусственный интеллект придется серьезно обучить, чтобы он мог правильно реагировать на ситуации на массовых мероприятиях, заявил НСН Владимир Белый.
На данный момент не существует нейросети, которая могла бы различать происходящее в толпе лучше человека, рассказал разработчик робота FEDOR, робототехник и бизнесмен Владимир Белый в беседе с НСН.
Дочерние компании холдинга МТС МТС VisionLabs и MWS Cloud разработали систему безопасности на основе искусственного интеллекта (ИИ) Luna Scanner. По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Макарова в интервью РБК, продукт позволит автоматически обнаруживать угрозы в местах массового скопления людей: драки, оружие, пожары. Уточняется, что система постоянно совершенствуется и дообучается на новых типичных ситуациях, включая активные танцы, объятия и массовые взаимодействия (например, слэм). Белый усомнился, что проект сможет превзойти человека в сфере безопасности.
«Такое пытались сделать неоднократно, но искусственный интеллект, который может заменить взгляд человека, еще не создан. Чтобы получилась экспертная система, она должна уметь различать драки и спорт, какие-то тени и настоящее оружие. Это технология, которая не будет в пользу обычных граждан. Самый главный вопрос — как обучить нейросеть, где взять базу данных для этого? Необходимо загрузить более миллиона драк, чтобы создать какую-то успешную программу. В толпе люди начинают танцевать, если это лезгинка, где есть действия, которые похожи на драку, то что тогда делать? Есть имитации оружия, что с этим вопросом? Перцовый баллончик, детская игрушка, пластиковый нож для какого-нибудь перфоманса на концерте — это тоже оружие? Здесь сложный момент: одно дело выявлять девиации: поднятые глаза вверх, подозрительные действия шахидов перед терактом, а оружия и так не должно быть на любом общественном мероприятии, для этого существуют металлоискатели», — заключил он.
Ранее Белый рассказал НСН, кто может создать ИИ, способный заменить человека.
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