В Подмосковье умерла девочка, на которую напали с молотком

По её словам, врачи боролись за её жизнь до последнего, но трамы оказались несовместимы с жизнью.

«Соболезнования близким», - написала Мишонова.

Инцидент произошёл 11 июля в лесном массиве около СНТ городского округа Домодедово. Здесь 16-летний москвич напал с молотком на двух девочек 13 и 16 лет, сообщает RT. Свою вину он признал полностью.

