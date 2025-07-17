В Подмосковье умерла девочка, на которую напали с молотком

В Московской области умерла одна из девочек, пострадавшая от подростка, напавшего на неё и её подругу с молотком. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

По её словам, врачи боролись за её жизнь до последнего, но трамы оказались несовместимы с жизнью.

«Соболезнования близким», - написала Мишонова.

Инцидент произошёл 11 июля в лесном массиве около СНТ городского округа Домодедово. Здесь 16-летний москвич напал с молотком на двух девочек 13 и 16 лет, сообщает RT. Свою вину он признал полностью.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьНападениеДетиМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры