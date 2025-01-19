Россиянам дали советы по покупке и продаже подержанных смартфонов

Перед тем, как продать подержанный смартфон, следует удалить с него все личные данные и достать из телефона сим-карту. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никиту Зубкова.

Он также посоветовал владельцам продаваемых телефонов выходить из учетных записей на устройствах для защиты конфиденциальной информации перед продажей. К тому же Зубков призвал сбросить смартфон до заводских настроек.