Россиянам дали советы по покупке и продаже подержанных смартфонов
Перед тем, как продать подержанный смартфон, следует удалить с него все личные данные и достать из телефона сим-карту. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никиту Зубкова.
Он также посоветовал владельцам продаваемых телефонов выходить из учетных записей на устройствах для защиты конфиденциальной информации перед продажей. К тому же Зубков призвал сбросить смартфон до заводских настроек.
При этом при покупке подержанного телефона, по словам специалиста, аппарат следует тщательно проверять. Сначала нужно осмотреть физическое состояние экрана, камер, динамиков и зарядного устройства, добавил Зубков. Также необходимо проверить, удалил ли предыдущий владелец свои данные с девайса.
Ранее председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов в интервью НСН рассказал, что сейчас техника и смартфоны в РФ могут стоить дешевле, чем в странах, в которых она производится.
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