«Дешевле, чем в ОАЭ»: Подорожание техники не избавит россиян от привычки покупать

По мнению собеседника НСН, даже в случае роста цен российские потребители вряд ли откажутся от покупки техники.

«Может быть сложность, если государство решит закрутить гайки относительно параллельного импорта. Однако пока это на уровне обсуждений и мнений, в стране есть налаженный параллельный импорт. Значительное количество поставщиков возят технику из Китая и ОАЭ. Сопоставляя с ценами, по которым эти же товары продаются в странах, откуда их ввозят, в России иногда можно найти дешевле, чем в Эмиратах. Думаю, в 2025 год цены будут расти, но снижение спроса при этом вряд ли возможно», - пояснил он.

Как добавил Ефимов, в приоритете у россиян по-прежнему известные зарубежные бренды, а не отечественное производство.

«Потребители пока скептически относятся к российской технике, к белорусской тем более. В сфере высокоточных производств, электроники мы не знаем всемирно известных брендов из России и Белоруссии, которые уже подтвердили свое качество. Спрос на отечественные автомобили при поддержке государства сохраняется. Когда мы говорим о товарах, которые производятся в наукоемких отраслях, при этом являются недорогими относительно автомобилей, я не ожидаю глобального спроса на отечественную электронику при доступности уже привычных брендов. Не могу сказать, что российские компании отстают от Запада, однако стереотипы складывались десятилетиями. Следует ожидать, что они сломаются, но это не будет быстро», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что объем продаж смартфонов по итогам 2024 года снизился в России на 4%, до 29,6 млн единиц. При этом лидирующие позиции на рынке с долей в 23% занимает китайский бренд Xiaomi. Также в числе популярных Tecno (20%), Samsung (12%) и Realme (11%). Топ-5 замыкает компания Apple (9%), напоминает «Радиоточка НСН».

