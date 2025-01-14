«Дешевле, чем в ОАЭ»: Подорожание техники не избавит россиян от привычки покупать
Сегодня техника и смартфоны в России могут стоить дешевле, чем в странах, в которых она производится, сообщил НСН Александр Ефимов.
Россияне не перестанут покупать новую технику, если она подорожает на 20%, при этом потребители скорее будут отдавать предпочтение международным известным брендам. Об этом в разговоре с НСН заявил председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов.
Мобильные устройства и крупная техника в 2025 году подорожает на 20-25%, заявил Ura.ru главный аналитик исследовательской компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом рост цен может быть резким. Ефимов допустил, что такой прогноз соотносится с текущим уровнем инфляции в стране.
«Рост цен в среднем на 20% абсолютно соответствует уровню инфляции. Также дело в обесценивании денег, без привязки к рублю схожие тенденции можно наблюдать в других странах. Экономика не успевает перестроиться за технологиями. Удешевление производства каких-то вещей приводит к тому, что на одни и те же деньги можно купить все больше и больше. Цены приходится поднимать, чтобы не допустить дефицита. Это наблюдается и в России. Вместе с тем большая часть техники сейчас продается и на маркетплейсах, цены там меняются динамично. Потребительские паттерны остались, люди стремятся покупать технику, понимая, что сейчас им придется за это платить чуть больше, чем они привыкли. Не думаю, что будут проблемы со спросом, ассортимент по брендам тоже не сократится», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, даже в случае роста цен российские потребители вряд ли откажутся от покупки техники.
«Может быть сложность, если государство решит закрутить гайки относительно параллельного импорта. Однако пока это на уровне обсуждений и мнений, в стране есть налаженный параллельный импорт. Значительное количество поставщиков возят технику из Китая и ОАЭ. Сопоставляя с ценами, по которым эти же товары продаются в странах, откуда их ввозят, в России иногда можно найти дешевле, чем в Эмиратах. Думаю, в 2025 год цены будут расти, но снижение спроса при этом вряд ли возможно», - пояснил он.
Как добавил Ефимов, в приоритете у россиян по-прежнему известные зарубежные бренды, а не отечественное производство.
«Потребители пока скептически относятся к российской технике, к белорусской тем более. В сфере высокоточных производств, электроники мы не знаем всемирно известных брендов из России и Белоруссии, которые уже подтвердили свое качество. Спрос на отечественные автомобили при поддержке государства сохраняется. Когда мы говорим о товарах, которые производятся в наукоемких отраслях, при этом являются недорогими относительно автомобилей, я не ожидаю глобального спроса на отечественную электронику при доступности уже привычных брендов. Не могу сказать, что российские компании отстают от Запада, однако стереотипы складывались десятилетиями. Следует ожидать, что они сломаются, но это не будет быстро», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что объем продаж смартфонов по итогам 2024 года снизился в России на 4%, до 29,6 млн единиц. При этом лидирующие позиции на рынке с долей в 23% занимает китайский бренд Xiaomi. Также в числе популярных Tecno (20%), Samsung (12%) и Realme (11%). Топ-5 замыкает компания Apple (9%), напоминает «Радиоточка НСН».
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