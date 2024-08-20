Умную колонку с «Алисой» научили грустить и удивляться

«Яндекс» выпустил новую умную колонку — «Станция Лайт 2», LED-экран на которой может передавать «эмоции» искусственного интеллекта — «Алисы», встроенной в прибор. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В устройстве используется технология эмоционального синтеза: «Алиса» учитывает контекст беседы и выбирать подходящую интонацию для ответа: например, дружелюбие, удивление, сочувствие, обиду или грусть. Виртуальный ассистент выражает эмоции не только голосом, но и через LED-экран, рассказали в компании.