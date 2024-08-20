Умную колонку с «Алисой» научили грустить и удивляться
«Яндекс» выпустил новую умную колонку — «Станция Лайт 2», LED-экран на которой может передавать «эмоции» искусственного интеллекта — «Алисы», встроенной в прибор. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
В устройстве используется технология эмоционального синтеза: «Алиса» учитывает контекст беседы и выбирать подходящую интонацию для ответа: например, дружелюбие, удивление, сочувствие, обиду или грусть. Виртуальный ассистент выражает эмоции не только голосом, но и через LED-экран, рассказали в компании.
Дополнительная опция «Понимать детей» поможет ИИ распознавать голос ребенка и включать подходящие эмоции не только в беседе, но и, к примеру, во время чтения сказок на ночь.
Ученые из России ранее разработали нейросеть ReBased для ускоренной обработки длинных текстов, технология позволит снизить расходы на использование искусственного интеллекта без потерь в качестве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru