Путин пошутил, что Греф заменяет ему умную колонку Сбера
Президент Владимир Путин иронично отметил, что руководитель Сбербанка Герман Греф заменяет ему умные колонки Сбера. Об этом российский лидер заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС.
«Зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи?» — пошутил Путин, говоря об использовании голосовых помощников с искусственным интеллектом.
Президент добавил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере ИИ, пишет RT. По словам российского лидера, страна добилась «гораздо больших успехов», чем многие другие государства.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что в этом направлении сделано недостаточно, работать над ИИ следует внутри РФ, а также совместно с зарубежными специалистами. Как отметил президент, за этими технологиями будущее, ИИ создает «огромные конкурентные преимущества» для развивающей его страны.
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