Путин пошутил, что Греф заменяет ему умную колонку Сбера

«Зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи?» — пошутил Путин, говоря об использовании голосовых помощников с искусственным интеллектом.

Президент добавил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере ИИ, пишет RT. По словам российского лидера, страна добилась «гораздо больших успехов», чем многие другие государства.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что в этом направлении сделано недостаточно, работать над ИИ следует внутри РФ, а также совместно с зарубежными специалистами. Как отметил президент, за этими технологиями будущее, ИИ создает «огромные конкурентные преимущества» для развивающей его страны.

