Россия вошла в топ-6 самых умных стран мира
Россия заняла шестое место в мировом рейтинге по среднему IQ (коэффициенту интеллекта), сообщил международный регистр IQ.
Россияне набрали средний показатель в 103,16 баллов. Выше в списке только Сингапур, Иран, Южная Корея, Япония и Китай. США расположились на 30-м месте.
Среди европейских стран РФ занимает первое место. В тройку также входят Армения и Испания.
Исследование основано на данных 1 352 763 человек по всему миру, которые прошли тест IQ на специальном сайте в 2024 году.
Коэффициент интеллекта — это результат решения специальных тестов. Чем он выше, тем должен быть умнее и сообразительнее испытуемый. Считается, что этот способ позволяет определить общий уровень умственного развития у человека.
Ранее сообщалось, что Россия заняла пятую позицию по числу новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru