Россия вошла в топ-6 самых умных стран мира

Россияне набрали средний показатель в 103,16 баллов. Выше в списке только Сингапур, Иран, Южная Корея, Япония и Китай. США расположились на 30-м месте.

Среди европейских стран РФ занимает первое место. В тройку также входят Армения и Испания.

Исследование основано на данных 1 352 763 человек по всему миру, которые прошли тест IQ на специальном сайте в 2024 году.

Коэффициент интеллекта — это результат решения специальных тестов. Чем он выше, тем должен быть умнее и сообразительнее испытуемый. Считается, что этот способ позволяет определить общий уровень умственного развития у человека.

Ранее сообщалось, что Россия заняла пятую позицию по числу новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes, напоминает НСН.

