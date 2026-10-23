Ликсутов: Китайцы показали антропоморфных роботов и робособак на форуме в Москве
Китай стал страной-партнером второго Московского инвестиционно-промышленного форума, который проходит на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». На стенде КНР представлены разработки в сфере робототехники, медицины, искусственного интеллекта, микроэлектроники и энергетики.
«МИПФ стал ключевой площадкой для выстраивания кооперационных связей и обмена мнениями среди представителей промышленного сектора России и дружественных стран. В этом году Китай активно участвует в деловой программе форума и представляет разработки своих высокотехнологичных компаний», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Экспозиция объединила решения десяти китайских компаний. Среди них — антропоморфные роботы, робособаки, экзоскелеты, умные протезы, лазерное оборудование для ветеринарии и материалы для производства печатных плат.
«На выставке собраны разработки в области робототехники, медицины, искусственного интеллекта, микроэлектроники и энергетики. Посетители могут увидеть антропоморфных роботов, робособак, лазерные аппараты, умные протезы и другие технологичные решения», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В медицинской части экспозиции представлены ветеринарный лазерный аппарат компании Guoke Photonics и робот JUR-X от Zhejiang Juncontrol Intelligent Technology Co. Последний с помощью искусственного интеллекта распознает акупунктурные точки и может применяться для физиотерапии, реабилитации и оздоровительных процедур.
Робототехнический сектор представляют компании Exorise и Roborise — официальный дистрибьютор китайского разработчика Agibot. На стенде демонстрируются антропоморфный робот Roborise X2 Ultra, робособака Roborise D1 Ultra и экзоскелеты для верхних и нижних конечностей.
Энергетические решения представила Hunan Meikeershi New Energy Co., Ltd. В экспозиции — модели газовой турбины и электростанции, которые могут использоваться в промышленности, нефтегазовой отрасли, дата-центрах и системах резервного энергоснабжения.
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