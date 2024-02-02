Россия обсудит экспорт платформы «Госуслуги» в дружественные страны

Россия обсуждаем вопрос экспорта платформы «Госуслуги» в дружественные страны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что Россия - первая страна, которая сделала освобожденную от любых закрытых продуктов платформу.

Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной

Ранее Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрические данные граждан. В ведомстве указали, что на ресурсе размещена только информация о биометрии, которая имеется в Единой биометрической системе (ЕБС).

До этого пользователям мобильного приложения «Госуслуги Биометрия» стала доступна дистанционная регистрация биометрии в упрощенном формате — без использования загранпаспорта нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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