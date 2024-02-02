Россия обсудит экспорт платформы «Госуслуги» в дружественные страны

Ранее Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрические данные граждан. В ведомстве указали, что на ресурсе размещена только информация о биометрии, которая имеется в Единой биометрической системе (ЕБС).

До этого пользователям мобильного приложения «Госуслуги Биометрия» стала доступна дистанционная регистрация биометрии в упрощенном формате — без использования загранпаспорта нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

