Россия запустит на низкую орбиту 240 спутников ГЛОНАСС с 2030 года

Госкорпорация «Роскосмос» намерена в 2030 году начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, в него включат 240 спутников на низких орбитах. Об этом заявил глава отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения организации Иван Ревнивых, передает РИА Новости.

На 2030 год запланированы запуски первых двух демонстрационных аппаратов низкоорбитального комплекса ГЛОНАСС. Всего система будет состоять из 240 аппаратов на орбитах высотой 800 километров. При этом обычные спутники ГЛОНАСС работают на высоте около 19 тысяч км.

С запуском низкоорбитального сегмента система будет на 100% доступна в сложных условиях, также улучшатся ее точность и помехоустойчивость, а мощность сигналов у Земли увеличится.

Ранее глава оператора системы ОАО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич рассказал, что беспилотник нарисовал в небе над Сахалином клюшку в честь рекорда форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, пишет RT.

