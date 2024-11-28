Российский экспортный центр планирует расширить поддержку ИТ-экспорта

Российский экспортный центр (РЭЦ) намерен усилить поддержку отечественных ИТ-компаний на зарубежных рынках, однако в настоящее время они не могут рассчитывать на государственное финансирование из-за того, что программное обеспечение классифицируется как услуга, сообщает «Профиль».

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что из-за отсутствия господдержки для ИТ-экспортеров объемы продаж российского ПО за рубежом снизились на 44% в 2023 году. РЭЦ активно расширяет сеть представительств в таких странах, как Саудовская Аравия, Египет и Таиланд, что помогает уменьшить затраты компаний на выход на новые рынки.

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Однако участники ИТ-отрасли считают эти меры недостаточными, поскольку продвижение в международных рынках требует крупных инвестиций. РЭЦ готов предложить финансовую поддержку разработчикам ПО, что поддерживают более 90% российских ИТ-компаний.

Отдельно обсуждаются успехи российских компаний в сфере кибербезопасности, которые активно расширяют экспорт в страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Продукты отечественных разработчиков пользуются спросом в сфере защиты цифровой инфраструктуры, а сотрудничество с местными дистрибьюторами помогает им эффективно внедрять свои решения на новые рынки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТехнологииИмпортозамещение

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