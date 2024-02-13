Российские волонтеры решили обучать ИИ якутскому для сохранения этого языка

По данным издания, работой с нейросетью на базе Арктического государственного института культуры и искусств займутся волонтеры.

Они планируют собрать голоса представителей этого российского народа, чтобы ИИ смог не только воспроизводить, но и генерировать фразы на якутском.

Ранее стало известно, что самосознание у искусственного интеллекта может появиться в ближайшие 10 лет, напоминает RT.

