Российские волонтеры решили обучать ИИ якутскому для сохранения этого языка
13 февраля 202416:59
Российские волонтеры решили обучать искусственный интеллект (ИИ) якутскому для его продвижения и сохранения, сообщает портал Yakutia Daily.
По данным издания, работой с нейросетью на базе Арктического государственного института культуры и искусств займутся волонтеры.
Они планируют собрать голоса представителей этого российского народа, чтобы ИИ смог не только воспроизводить, но и генерировать фразы на якутском.
Ранее стало известно, что самосознание у искусственного интеллекта может появиться в ближайшие 10 лет, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru