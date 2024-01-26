В Новосибирске искусственный интеллект помог создать декорации для оперы в театре

Искусственный интеллект помог создать сценическое оформление для оперы «Сказка о царе Салтане», пишет ТАСС со ссылкой на главного режиссера Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Вячеслава Стародубцева.

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По его словам, такие технологии впервые применялись для спектакля в театре. Стародубцев выразил мнение, что нейросеть не сможет заменить человека, но эти технологии точно навсегда вошли в нашу жизни, сказал он.

Ранее директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в РАМТе планируют возродить жанр детских аудиоспектаклей, адаптировав их в получасовой формат.

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Фото: mariinsky.ru
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