В Новосибирске искусственный интеллект помог создать декорации для оперы в театре

По его словам, такие технологии впервые применялись для спектакля в театре. Стародубцев выразил мнение, что нейросеть не сможет заменить человека, но эти технологии точно навсегда вошли в нашу жизни, сказал он.

Ранее директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в РАМТе планируют возродить жанр детских аудиоспектаклей, адаптировав их в получасовой формат.

