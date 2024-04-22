Российские ученые выделили ДНК из мозга Ленина
Ученые смогли выделить ДНК из мозга Ленина, рассказал ученый-генетик, научный руководитель Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус», академик РАН Евгений Рогаев в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, в мозге Ленина не нашли следы возбудителей сифилиса, однако для подтверждения этого факта нужно опубликовать научную статью, в которой будут приведены доказательства того, что изучался именно мозг вождя.
На сегодняшний день точная причина смерти Ленина не установлена, ученые яро спорят об этом. Некоторые исследователи считают, что вождь мог скончаться от нейросифилиса.
Ранее научный координатор работы российских учёных на БАК, главный научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Виктор Саврин рассказал, что российская фундаментальная наука, безусловно, понесёт урон после запрета на проведение исследований на Большом адронном коллайдере - самом мощном в мире ускорителе частиц, отмечает RT.
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