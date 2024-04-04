Физик рассказал, как учёных РФ изгоняют из Европы

Российская фундаментальная наука, безусловно, понесёт урон после запрета на проведение исследований на Большом адронном коллайдере - самом мощном в мире ускорителе частиц. Так считает научный координатор работы российских учёных на БАК, главный научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Виктор Саврин.

Таким образом он прокомментировал AIF.Ru недавнее решение Европейской организация по ядерным исследованиям о предстоящем прекращении сотрудничества с исследователями из России в рамках санкционных мер. Около 500 отечественных специалистов не смогут работать на БАК с декабря нынешнего года.