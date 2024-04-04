Физик рассказал, как учёных РФ изгоняют из Европы
Российская фундаментальная наука, безусловно, понесёт урон после запрета на проведение исследований на Большом адронном коллайдере - самом мощном в мире ускорителе частиц. Так считает научный координатор работы российских учёных на БАК, главный научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Виктор Саврин.
Таким образом он прокомментировал AIF.Ru недавнее решение Европейской организация по ядерным исследованиям о предстоящем прекращении сотрудничества с исследователями из России в рамках санкционных мер. Около 500 отечественных специалистов не смогут работать на БАК с декабря нынешнего года.
По словам Саврина, у России нет установок такого масштаба. Он оценивает БАК как уникальный объект для мировой науки. При этом, если бы не было советской школы физики высоких энергий, нашего опыта по созданию больших ускорителей, европейцы могли бы вообще не решиться на создание БАПК, отметил учёный.
Кроме того, как подчеркнул Саврин, российская сторона внесла огромный интеллектуальный и материальный вклад в создание БАК. Немало аппаратуры для этого объекта было создано в России. При этом, по словам Виктора Саврина, учёные из других стран поддерживают российских коллег и переживают за них.
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