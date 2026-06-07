Вадим Самойлов раскрыл, когда выйдет его сольный альбом
Новый сольный альбом выйдет осенью, а следующей весной планируется большая концертная программа, сказал спецкору НСН Вадим Самойлов.
Сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что его сольный альбом уже написан и ждет своего выхода.
«Альбом готов, он уже полностью сочинен. Ноты все написаны. Я хочу с ним немного подождать, отложить его. Когда долгое время работаешь над материалом, возникает усталость. Чтобы освежить взгляд, надо сделать шаг назад. Я почти на год отложил этот альбом, насладился тем, что вернулся к зрителю, сделал концертную программу с оркестром, которую очень удачно и красиво провез по всей стране. В ближайшее время будут выходить синглы, а осенью уже альбом. Весной планирую большую новую программу», - приводит слова артиста спецкор НСН.
Сегодня, 7 июня, в честь Международного Дня защиты детей на площадке возле Останкинской телебашни проходит благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни». Его проводят НАШЕ Радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня.
Зрителей ждёт насыщенная музыкальная программа: на фестивале выступят Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов («Анимация»), а также Капитан Макс, SADLESS, «Дела Поважнее» и CASUAL.
Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в пресс-центре НСН рассказала, что на рэп-альбом «Rap for Mama» ее вдохновили музыкальные предпочтения дочери.
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