«Альбом готов, он уже полностью сочинен. Ноты все написаны. Я хочу с ним немного подождать, отложить его. Когда долгое время работаешь над материалом, возникает усталость. Чтобы освежить взгляд, надо сделать шаг назад. Я почти на год отложил этот альбом, насладился тем, что вернулся к зрителю, сделал концертную программу с оркестром, которую очень удачно и красиво провез по всей стране. В ближайшее время будут выходить синглы, а осенью уже альбом. Весной планирую большую новую программу», - приводит слова артиста спецкор НСН.

Сегодня, 7 июня, в честь Международного Дня защиты детей на площадке возле Останкинской телебашни проходит благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни». Его проводят НАШЕ Радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня.



Зрителей ждёт насыщенная музыкальная программа: на фестивале выступят Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов («Анимация»), а также Капитан Макс, SADLESS, «Дела Поважнее» и CASUAL.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в пресс-центре НСН рассказала, что на рэп-альбом «Rap for Mama» ее вдохновили музыкальные предпочтения дочери.

