Врачи объяснили опасность холодной воды натощак

Холодная вода, употребляемая натощак, опасна для желудка и пищеварения, заявила в интервью ТАСС врач-терапевт Анна Фургал.

По ее словам, привычка пить натощак холодную воду может спровоцировать спазм желудка, кроме того, организм вынужден будет израсходовать дополнительные ресурсы для согревания жидкости.

Врач предупредила о смертельной опасности газировки в жару

Кроме того, это может негативно отразиться на зубной эмали, добавила врач.

Оптимальный вариант после пробуждения — вода комнатной температуры или подогретая до 40 градусов, пояснила терапевт. Кроме того, подойдут компот из сухофруктов, травяные настои, а также некрепкий черный или зеленый чай.

Ранее диетолог назвал самую полезную минеральную воду, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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