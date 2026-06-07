Врачи объяснили опасность холодной воды натощак

Кроме того, это может негативно отразиться на зубной эмали, добавила врач.

Оптимальный вариант после пробуждения — вода комнатной температуры или подогретая до 40 градусов, пояснила терапевт. Кроме того, подойдут компот из сухофруктов, травяные настои, а также некрепкий черный или зеленый чай.

Ранее диетолог назвал самую полезную минеральную воду, сообщают «Известия».

