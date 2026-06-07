Врачи объяснили опасность холодной воды натощак
Холодная вода, употребляемая натощак, опасна для желудка и пищеварения, заявила в интервью ТАСС врач-терапевт Анна Фургал.
По ее словам, привычка пить натощак холодную воду может спровоцировать спазм желудка, кроме того, организм вынужден будет израсходовать дополнительные ресурсы для согревания жидкости.
Кроме того, это может негативно отразиться на зубной эмали, добавила врач.
Оптимальный вариант после пробуждения — вода комнатной температуры или подогретая до 40 градусов, пояснила терапевт. Кроме того, подойдут компот из сухофруктов, травяные настои, а также некрепкий черный или зеленый чай.
Ранее диетолог назвал самую полезную минеральную воду, сообщают «Известия».
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