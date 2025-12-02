Собеседник НСН также пояснил, почему самыми уязвимыми считаются мужчины в возрасте 40-45 лет?

«Это связано с тем, что мужчина, начинающий жить половой жизнью в 20 лет, часто женится несколько раз. Между женитьбами он еще будет подбирать себе жену. С каждым годом риск заразиться ВИЧ-инфекцией вырастает и к возрасту 40-45 лет становится максимальным. То же самое касается и женщин — к 40 годам наибольший процент инфицированных», — добавил эпидемиолог.

Кроме того, врач посетовал на недостаток информации о ВИЧ в России.

«У нас каких только мифов нет. Меня, например, поражает, что некоторые россияне верят в то, что ВИЧ передается через укусы комаров или клопов, хотя мы 40 лет доказываем обратное. Это связано с тем, что количество доступной информации о ВИЧ-инфекции уменьшается, снижается и объем знаний населения. СМИ в основном сообщают о том, сколько инфицированных, а о том, какими путями передается ВИЧ и как избежать заражения, пишут очень мало. В интернете есть сайты, которые об этом рассказывают, но они малопосещаемые. Отмечу, что одновременно со снижением знаний людей повышаются риски заражения ВИЧ», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Покровский заверил, что в России достаточно лекарств для людей с ВИЧ.

«Те, кто встал на учет и зарегистрировался, получают необходимое лечение. Учитывая сложности с закупками и перевозкой препаратов, могут быть какие-то перебои, но они носят временный характер. Учитывая большое количество новых заболевших (50 тысяч в год), ситуацию пока нельзя назвать полностью контролируемой, эпидемия продолжается, смертность высокая, ущерб от ВИЧ-инфекции растет. Особенно часто умирают те, кто не встал на учет, они ждут, пока не проявится ВИЧ-инфекция, и обращаются уже слишком много. Надо больше писать, говорить о ВИЧ-инфекции, о том, как ей не заразиться. Лечение предусматривает пожизненный прием препаратов, у всех есть побочные эффекты. Если по какой-то причине прием препаратов нарушится, выработается резистентный к лекарствам вирус. Вирус полностью мы не можем подавить, все хронические заболевания у людей с ВИЧ, например, сердечно-сосудистые, начинают проявляться раньше, чем у здоровых людей», — подытожил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что смертность от ВИЧ в России снизилась на 19% за пять лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

