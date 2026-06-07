Хинштейн: Один погиб, один пострадал при атаке дронов ВСУ на Курскую область

«Накануне в селе Нижний Мордок Глушковского района дрон целенаправленно атаковал местного жителя. К огромной скорби, 60-летний мужчина погиб на месте», - написал Хинштейн. Губернатор выразил родным и близким погибшего свои соболезнования.

В городе Рыльске дрон атаковал многоквартирный дом, в результате чего загорелась крыша. Пострадала 46-летняя женщина. Жители пострадавшего дома (всего 7 человек) временно размещены у родственников. При необходимости им будет предоставлено жильё в пунктах временного размещения, отметил Хинштейн.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что поиск пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области продолжается, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».