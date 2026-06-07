Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за 102 товара, заказанные ребенком
Мосгорсуд обязал один из маркетплейсов вернуть женщине 139 тысяч рублей за заказ 102 товаров, который случайно оформила ее полуторагодовалая дочь через приложение.
Мать сразу же обратилась в службу поддержки, чтобы аннулировать покупку, однако получила отказ, поскольку товары уже ушли на сборку и отправку. После окончания срока хранения товаров в пункте выдачи, маркетплейс списал деньги с карты и поставил отрицательный баланс в личном кабинете.
Судебный спор, затянувшийся на несколько лет, завершился в пользу женщины. Мосгорсуд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до его фактического прибытия в пункт выдачи. В результате с интернет-площадки взыскали не только стоимость всех позиций, но и штраф, компенсацию за моральный ущерб, а также расходы на нотариуса.
Суд подчеркнул, что женщина немедленно после оформления заказа воспользовалась своим правом на отказ, а маркетплейс нарушил требования закона «О защите прав потребителей». Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного урегулирования работы маркетплейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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