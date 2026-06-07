Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за 102 товара, заказанные ребенком

Мать сразу же обратилась в службу поддержки, чтобы аннулировать покупку, однако получила отказ, поскольку товары уже ушли на сборку и отправку. После окончания срока хранения товаров в пункте выдачи, маркетплейс списал деньги с карты и поставил отрицательный баланс в личном кабинете.

Судебный спор, затянувшийся на несколько лет, завершился в пользу женщины. Мосгорсуд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до его фактического прибытия в пункт выдачи. В результате с интернет-площадки взыскали не только стоимость всех позиций, но и штраф, компенсацию за моральный ущерб, а также расходы на нотариуса.

Суд подчеркнул, что женщина немедленно после оформления заказа воспользовалась своим правом на отказ, а маркетплейс нарушил требования закона «О защите прав потребителей». Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного урегулирования работы маркетплейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».