Российские ученые научились выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны
Специалисты Национального исследовательского университета «МИЭТ» (Москва) и сербского Института исследований и разработок информационных технологий в биосистемах разработали устройство для выявления сердечной недостаточности по анализу слюны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научный фонд.
Отмечается, что одним из маркеров сердечной недостаточности может быть белок NT-proBNP, в больших количествах выделяющийся при сильных напряжениях в клетках миокарда. Тест на такой белок можно проводить посредством анализа крови, однако иногда он может быть травмирующим для пациента. Маркер также можно определять при анализе слюны, но для точного измерения необходимы высокочувствительные приборы: концентрация NT-proBNP в слюне в тысячу раз ниже, чем в крови.
Российские и сербские ученые разработали высокочувствительный сенсор на основе графена, который по-разному проводит электрический ток в зависимости от наличия белка NT-proBNP в анализируемом растворе. Для большей восприимчивости сенсора к белку специалисты добавили к графену соответствующий рецептор. В результате при наличии NT-proBNP в проводнике изменялась концентрация электронов. По ней ученые могли отследить маркер сердечной недостаточности.
Предполагается, что в будущем такой тест может применяться в отделениях скорой помощи, когда медикам нужно быстро определить возможные причины ухудшения состояния пациента.
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