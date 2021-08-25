Российские ученые нашли способ снизить распространение COVID-19

Ученые Южно-Уральского государственного университета провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве, сказано в журнале Journal of Hazardous Materials.

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Как оказалось, новые данные помогут предотвратить распространение коронавируса и других вирусных инфекций в помещениях. Так как респираторные вирусные инфекции передаются от человека к человеку, правильное расположение перегородок – один из наиболее эффективных способов снизить распространение вирусов в закрытых пространствах.

Эксперты опробовали метод вычислительной гидродинамики, который позволил проанализировать движение капель в воздухе и определить эффективное расположение перегородок для защиты людей в помещении.

Полученные данные позволят поддерживать привычный ритм работы и избежать карантинных мер во время неблагоприятных эпидемиологических ситуаций.

Далее на базе гидродинамических исследований ученые разработают типовые инструкции, которые позволят вокзалам, аэропортам, производственным предприятиям и офисам функционировать в обычном режиме.

Ранее в Германии получили нанотела против коронавируса из организма альпак. Немецкие ученые извлекли нужные компоненты для борьбы с COVID-19 из организма южноамериканских домашних животных. Эти нанотела способны блокировать коронавирус. Пока что разработка не была испытана.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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