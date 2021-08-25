Разведка США рассказала о происхождении коронавируса

В документе нет консенсуса относительно того, был ли коронавирус разработан в лаборатории или возник естественным путем.

Как ожидается, в течение нескольких дней спецслужбы подготовят рассекреченную версию доклада и обнародуют общественности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта рассекреченная версия.

