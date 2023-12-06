Российские ученые нашли газовый факел на дне Чукотского моря
Ученые впервые за 30 лет исследований обнаружили на дне Чукотского моря газовый факел — выход топлива из осадка в толщу воды. Об этом заявил кандидат геолого-минералогических наук, завлабораторией сейсмических исследований Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Виктор Карнаух.
Исследователи сделали открытие во время арктической экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Опарин». Ранее никто не находил в море такой структуры.
«Под газовым факелом в осадках на записях нашего технического оборудования зафиксированы приповерхностные скопления газа – акустическая мутность. В этом месте структура достигает морского дна», — цитирует ученого РИА Новости.
Карнаух пояснил, что наличие факела свидетельствует о высоком давлении газовых флюидов в этом месте. Его обнаружение позволит избежать опасного района при постановке буровых платформ для разведки шельфа Чукотского моря.
Кроме того, в ходе экспедиции ученые получили уникальные данные об особенностях рельефа дна моря и структуре осадочных отложений, нашли древние палеоозера глубиной до 40 метров и акустические аномалии, доказывающие существование скоплений газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru