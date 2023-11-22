Российские ученые впервые вырастили огурцы в Антарктиде

Российские ученые на станции Восток в Антарктиде впервые собрали урожай огурцов, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), пишет РИА Новости.

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Огурцы удалось вырастить за 60 дней. Собрано 16,5 килограмма плодов.

Ранее российские полярники смогли вырастить в Антарктиде арбузы.

На станции Восток оборудовано две оранжереи. По данным исследователей, ежегодно там можно выращивать до 100 килограммов огурцов, 11 килограммов сладкого перца и почти 30 килограммов томатов.

В октябре ААНИИ заявил о рекордно низком за всю историю наблюдений уровне льда в Антарктиде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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