Российские программисты стали призерами международного конкурса
Российские программисты заняли третье место в престижном международном конкурсе в сфере digital Workspace Digital Awards в номинации «IT-технологии и онлайн-сервисы» за разработку уникального мобильного приложения «Заступник».
Сервис «Заступник» позволяет ребенку подать сигнал бедствия в экстренной ситуации и в кратчайшие сроки получить помощь волонтеров и экстренных служб. Платформа функционирует по принципу социальной сети, отслеживает местоположение детей и оповещает родителей, если те покинули безопасную зону. Приложении работает даже при заблокированном телефоне.
На сегодняшний день «Заступником» пользуются порядка 160 тысяч человек в российских регионах. За полтора года существования проекта была оказана помощь более чем 5,9 тысячи детей.
В настоящий момент разработчики совместно со специалистами научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России и центром «Сколково» работают над «умными браслетами», которые смогут самостоятельно отправлять сигнал о помощи детям при обострении хронического заболевания. По статистике проекта, детям зачастую требуется помощь, связанная не только с физической безопасностью, но и состоянием здоровья.
Ранее «Заступник» стал победителем премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в номинации «Социальная миссия», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Лгунья» стала лучшей российской картиной на ММКФ
- Федерация баскетбола продлила отстранение россиян до декабря 2024 года
- Якубович написал сценарий для спектакля о спецподразделении «Альфа»
- Российская молодежная сборная по хоккею разгромила Казахстан со счетом 12:0
- МЧС: в Оренбуржье остаются затопленными почти девять тысяч домов
- Байден объявил о готовности участвовать в дебатах с Трампом
- СМИ: Куклачев уберет из своей программы цирковые трюки
- Глава Центробанка Набиуллина предупредила об опасности высоких зарплат
- МИД Таджикистана заявил о массовом отказе гражданам во въезде в РФ
- В РПЛ призвали молодых российских футболистов уезжать в Европу за заработком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru