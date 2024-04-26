Российские программисты стали призерами международного конкурса

Сервис «Заступник» позволяет ребенку подать сигнал бедствия в экстренной ситуации и в кратчайшие сроки получить помощь волонтеров и экстренных служб. Платформа функционирует по принципу социальной сети, отслеживает местоположение детей и оповещает родителей, если те покинули безопасную зону. Приложении работает даже при заблокированном телефоне.



На сегодняшний день «Заступником» пользуются порядка 160 тысяч человек в российских регионах. За полтора года существования проекта была оказана помощь более чем 5,9 тысячи детей.



В настоящий момент разработчики совместно со специалистами научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России и центром «Сколково» работают над «умными браслетами», которые смогут самостоятельно отправлять сигнал о помощи детям при обострении хронического заболевания. По статистике проекта, детям зачастую требуется помощь, связанная не только с физической безопасностью, но и состоянием здоровья.

Ранее «Заступник» стал победителем премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в номинации «Социальная миссия», напоминает «Радиоточка НСН».

