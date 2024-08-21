Российские геймеры в июле потратили на новых персонажей 20 млрд рублей

Российские геймеры в июле потратили на внутриигровые покупки 20 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия». Как отмечает издание, подобный подсчет был сделан впервые. Донаты фактически превышают траты на игры, зависимость от которых среди россиян, как утверждают психологи, растет. Для разработчиков же приобретение скиллов и новых персонажей стало источником дохода — они получили возможность создавать новые проекты. С начала года индустрия выросла на 14% по отношению к такому же периоду 2023 года.

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Компьютерные игры могут снимать стресс, однако часть из них построена на принципе формировании зависимости, что приводит к печальным последствиям, заявил в интервью НСН врач-психиатр Лев Пережогин.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Компьютерные Игры

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