Российские геймеры в июле потратили на новых персонажей 20 млрд рублей

Российские геймеры в июле потратили на внутриигровые покупки 20 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия». Как отмечает издание, подобный подсчет был сделан впервые. Донаты фактически превышают траты на игры, зависимость от которых среди россиян, как утверждают психологи, растет. Для разработчиков же приобретение скиллов и новых персонажей стало источником дохода — они получили возможность создавать новые проекты. С начала года индустрия выросла на 14% по отношению к такому же периоду 2023 года.