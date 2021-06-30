Российские АЭС перешли на отечественную ОС
Атомные электростанции России перешли на отечественную операционную систему Astra linux, пишут «Известия».
ОС установлена на служебных компьютерах девяти АЭС и в главном офисе «Росэнергоатома». Речь идет о Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской станциях.
До конца года на российскую операционную систему переведут еще несколько объектов, среди которых Билибинская станция и плавучая АЭС «Академик Ломоносов».
Как сообщил директор департамента управления IT-проектами и интеграцией «Росэнергоатома» Олег Шальнов, российские компании и пользователи, как правило, не используют отечественное ПО и оборудование, что ведет к отсутствию обратной связи, отчетов о тех или иных недоработках.
Все это не способствует развитию российского программного обеспечения, качество которого остается низким.
Как сообщалось, в мае президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт началу строительства четырех новых блоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
С участием РФ в КНР уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR.
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