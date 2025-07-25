Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до пяти человек
25 июля 202516:31
После взрыва газа в жилом доме в Саратове спасатели, в ходе разбора завалов, обнаружили тело ещё одного погибшего. Об этом сообщает МЧС РФ.
По данным ведомства, общее количество погибших выросло доя пяти человек.
«В том числе ребёнок», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС РФ заявили, что при разборе завалов в Саратове спасатели обнаружили выжившего мужчину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru