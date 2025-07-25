Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до пяти человек

После взрыва газа в жилом доме в Саратове спасатели, в ходе разбора завалов, обнаружили тело ещё одного погибшего. Об этом сообщает МЧС РФ.

Очевидцы рассказали о взрыве в многоэтажке в Саратове

По данным ведомства, общее количество погибших выросло доя пяти человек.

«В том числе ребёнок», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ заявили, что при разборе завалов в Саратове спасатели обнаружили выжившего мужчину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Саратовской области
ТЕГИ:МЧС РФПогибшиеВзрыв ГазаСаратов

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