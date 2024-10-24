«Наконец-то озаботились»: Клименко объяснил миллиардные закупки VPN госорганами

Использование госорганами VPN говорит о том, что они наконец-то озаботились вопросами безопасности, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.

Затраты госорганов на подключение VPN выросли на 683% за первые девять месяцев 2024 года, составив 14,1 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Отмечается, что большая расходов в этой области приходится на департамент информационных технологий Москвы (9,8 млрд рублей). Клименко напомнил, что в России официально запрещено пользоваться сервисами VPN именно для обхода блокировок.