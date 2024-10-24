«Наконец-то озаботились»: Клименко объяснил миллиардные закупки VPN госорганами
Герман Клименко заявил НСН, что сегодня власти пользуются отечественными частными разработками сервисов VPN для борьбы с утечками.
Использование госорганами VPN говорит о том, что они наконец-то озаботились вопросами безопасности, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.
Затраты госорганов на подключение VPN выросли на 683% за первые девять месяцев 2024 года, составив 14,1 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Отмечается, что большая расходов в этой области приходится на департамент информационных технологий Москвы (9,8 млрд рублей). Клименко напомнил, что в России официально запрещено пользоваться сервисами VPN именно для обхода блокировок.
«У нас официально запрещено пользоваться сервисами VPN именно для обхода блокировок. Использование госорганами VPN говорит о том, что они наконец-то озаботились вопросами безопасности. Чтобы не было утечек с компьютеров сотрудников, они загоняют их в единую среду. Поэтому приходится тратиться. В этом случае это положительный момент, это первые правила безопасности. Так как VPN были придуманы именно для безопасности. Возможно, государству имело бы смысл сегодня выпустить свой государственный VPN. Сейчас государство покупает только отечественные такие сервисы, есть несколько разработок, частных продуктов», - объяснил он.
Клименко уточнил, что корпоративные VPN не защищают от DDoS-атак, но помогают бороться с утечками.
«VPN обеспечивает внутреннюю доверенную среду. Сервис позволяет получить доступ к серверу компании. Это всегда, например, использовалось в банках. При этом такая система безопасности не отменяет антивирусов. И также уточню, что VPN не защищает от DDoS-атак, он защищает от утери данных. Вас нельзя снаружи «пробить», например, что вы сотрудник коммерческого банка или сотрудник госоргана. Что касается обычных VPN, которыми пользуются россияне, Роскомнадзор блокирует сегодня те, которые не сотрудничают с Роскомнадзором, выявляется это все по трафику, достаточно оперативно», - заключил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в РФ не планируют вводить запрет на использование VPN или наказание за использование таких сервисов, передает «Радиоточка НСН».
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