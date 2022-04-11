Роскомнадзор запретил материалы ресурса «Викимедиа» из-за детской порнографии

Десять страниц ресурса «Викимедиа» были внесены в реестр запрещенной информации, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить 10 признанных порнографическими изображений

В ведомстве пояснили, что заблокированные страницы содержали материалы, признанные детской порнографией.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к изданию «Холод» за распространение фейков о спецоперации России на Украине, сообщает RT.

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