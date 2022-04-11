Роскомнадзор запретил материалы ресурса «Викимедиа» из-за детской порнографии
11 апреля 202214:26
Десять страниц ресурса «Викимедиа» были внесены в реестр запрещенной информации, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве пояснили, что заблокированные страницы содержали материалы, признанные детской порнографией.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к изданию «Холод» за распространение фейков о спецоперации России на Украине, сообщает RT.
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11 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru