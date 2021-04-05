Роскомнадзор пока решил не блокировать Twitter

Роскомнадзор пока не будет блокировать Twitter. Ведомство сообщило, что продлит до 15 мая замедление трафика. Связано это с тем, что соцсеть удалила большую часть запрещенного контента.

Из 650 новых ссылок удалено прядка 580, передает RT.

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После принятия 10 марта мер по замедлению трафика соцсети Twitter удалил около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. незаконных материалов, в том числе с детской порнографией, а также содержащих информацию о наркотиках и суициде. Этот контент не удалялся с 2017 года.

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в эфире НСН призвал заблокировать Twitter на месяц в случае отказа соцсети выполнить требование Роскомнадзора удалить запрещенную российским законодательством информацию - в качестве предупредительной меры.


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