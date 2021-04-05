Роскомнадзор пока решил не блокировать Twitter
Роскомнадзор пока не будет блокировать Twitter. Ведомство сообщило, что продлит до 15 мая замедление трафика. Связано это с тем, что соцсеть удалила большую часть запрещенного контента.
Из 650 новых ссылок удалено прядка 580, передает RT.
После принятия 10 марта мер по замедлению трафика соцсети Twitter удалил около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. незаконных материалов, в том числе с детской порнографией, а также содержащих информацию о наркотиках и суициде. Этот контент не удалялся с 2017 года.
Глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в эфире НСН призвал заблокировать Twitter на месяц в случае отказа соцсети выполнить требование Роскомнадзора удалить запрещенную российским законодательством информацию - в качестве предупредительной меры.
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