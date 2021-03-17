Лысаков предложил перекрыть воздух американским соцсетям

Вячеслав Лысаков: «Проблема в том, что большинство камер, на которые надеются абсолютно все, рассчитывая, что камеры помогут снизить аварийность на дорогах, частоту нарушений ПДД, к пьяным не имеют никакого отношения. Камеры не видят, кто находится за рулем, поэтому крайне важно патрулирование, наблюдение за водителями в динамике, остановка и перехват тех автомобилей, которые ведут себя агрессивно. К тому же, масштабные рейды должны быть достаточно частыми, а не по праздникам, не только в дни объявленным операций, а такая работа должна вестись постоянно. И другой вопрос, кто ее будет делать, учитывая, что штатное расписание Госавтоинспекции постоянно сокращается», – отметил он в интервью НСН.

