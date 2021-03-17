Лысаков предложил перекрыть воздух американским соцсетям
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В 2021 году в России протестируют беспилотные авто
Тестирование первых полностью беспилотных машин начнется на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана уже в этом году. Эксперимент продлится до марта будущего года, сейчас идет сбор и анализ данных.
Вячеслав Лысаков: «Я бы посоветовал автовладельцам держаться подальше от этих автомобилей. Как говорится, от греха подальше», – сказал в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
По всей стране пройдут масштабные рейды по поиску пьяных водителей
Во всех регионах России проведут масштабные рейды по поиску пьяных водителей. Также сотрудники ГИБДД будут выявлять автомобилистов, которые ездят без водительских удостоверений и документов.
Вячеслав Лысаков: «Проблема в том, что большинство камер, на которые надеются абсолютно все, рассчитывая, что камеры помогут снизить аварийность на дорогах, частоту нарушений ПДД, к пьяным не имеют никакого отношения. Камеры не видят, кто находится за рулем, поэтому крайне важно патрулирование, наблюдение за водителями в динамике, остановка и перехват тех автомобилей, которые ведут себя агрессивно. К тому же, масштабные рейды должны быть достаточно частыми, а не по праздникам, не только в дни объявленным операций, а такая работа должна вестись постоянно. И другой вопрос, кто ее будет делать, учитывая, что штатное расписание Госавтоинспекции постоянно сокращается», – отметил он в интервью НСН.
Пушков прокомментировал блокировку Twitter
Глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал заблокировать Twitter на месяц в случае отказа соцсети удалить запрещенную российским законодательством информацию. Если и после запрещенный контент не будет удален, то временную блокировку сенатор предлагает превратить в постоянную.
Вячеслав Лысаков: «Американские соцсети зарабатывают на нашем рынке огромные деньги. Надо об этом задуматься в свете принимаемых ограничений, мер, санкций в отношении Российской Федерации. Наверное, нужно давать меньше зарабатывать представителям США с помощью этих платформ», – прокомментировал депутат в разговоре с НСН.
ЕС готовит проект «цифрового зеленого паспорта» для привитых от COVID-19
На этой неделе в Еврокомиссии представят проект «цифрового зеленого паспорта», который позволит путешествовать по ЕС тем, кто уже вакцинировался. Россия продолжает отстаивать позицию, что их введение будет противоречить принципу добровольности.
Вячеслав Лысаков: «Россия абсолютно права. По большому счету, вакцинирование в нынешних условиях – это научный эксперимент, и каждый вправе добровольно в этот эксперимент входить. Заставлять делать прививку – самая настоящая сегрегация. Права Россия, ЕС превышает свои полномочия», – подытожил в беседе с НСН Вячеслав Лысаков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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