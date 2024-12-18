Роскомнадзор намерен контролировать все попытки обхода блокировок

Поправки касаются распространения информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

Выполнить это требование операторам позволят технические средства противодействия угрозам, которые они обязаны устанавливать на своих сетях с 2019 года. Уточняется, что предоставлять информацию будет необходимо в течение 15 дней с начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету.

Ранее сообщалась, что в России намерены запретить научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение составит только информация о VPN, предназначенных для обеспечения защищенного удаленного доступа. Соответствующие изменения будут действовать до 1 сентября 2029 года, передает «Радиоточка НСН».

