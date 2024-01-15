Roblox стал самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году

Самой скачиваемой мобильной игрой в 2023 году стала Roblox, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую компанию Data.ai.

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Отмечается, что онлайн-игру скачали 10 миллионов раз. На втором месте расположился симулятор создания персонажа в стиле аниме Gacha Life 2. Его скачали 9,36 миллиона раз. Следом идет знаменитая Subway Surf, одна из самых популярных игр в мире.

В 2023 году россияне скачивали мобильные игры из App Store и Google Play на 4% чаще, чем в 2022 году. Отмечается, что российский рынок мобильных приложений и игр продолжает занимать шестое место по размерам в мире.

Ранее стало известно, что ученые создали искусственный интеллект, который способен точно определить риск развития зависимости от видеоигр у человека, отмечает «Радиоточке НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссиянеКомпьютерные Игры

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