Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил ограждения на ЦКАД

Более 5 км композитных ограждений и 2,8 км систем водоотведения на новом участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) установил резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» «Нанотехнологический центр композитов».

Такие современные, технологичные конструкции дольше служат, не ржавеют, а также проще в установке, чем обычные металлические перила. Часть трассы проходит через мост через канал имени Москвы, на нем кроме перил, появились также композитные системы водоотведения.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дёгтева, резидентам предоставляются преференции, позволяющие им существенно экономить на налоговых сборах и других обязательных платежах.