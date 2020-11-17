Предприятие ОЭЗ «Технополис Москва» нарастило поставки медицинских газов в регионы
Предприятие «МЗ Либерец РУС» особой экономической зоны Москвы «Технополис Москва» на треть увеличило поставки систем медицинского газоснобжения в регионы. За десять месяцев 2020 года объем поставок уже превысил объемы всего прошлого года на 30%. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
Компания обеспечивает российские медицинские учреждения инженерным оборудованием, настенными консолями и потолочными комплексами газоснабжения, содержащими в себе точки подключения к медицинским газам и распределительным электросетям.
Продукцией «МЗ Либерец РУС» оснащены больницы Московской и Ленинградской областей, Омска, Екатеринбурга, Оренбурга, Якутии, Хабаровска, Владивостока, Благовещенска.
Другое направление работы компании - источники медицинских газов: генераторы кислорода, вакуумные станции и станции медицинского воздуха. С начала года предприятие поставило 15 станций в Якутию, а в целом установила по России около 50.
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