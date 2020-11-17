Предприятие ОЭЗ «Технополис Москва» нарастило поставки медицинских газов в регионы

Предприятие «МЗ Либерец РУС» особой экономической зоны Москвы «Технополис Москва» на треть увеличило поставки систем медицинского газоснобжения в регионы. За десять месяцев 2020 года объем поставок уже превысил объемы всего прошлого года на 30%. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Компания обеспечивает российские медицинские учреждения инженерным оборудованием, настенными консолями и потолочными комплексами газоснабжения, содержащими в себе точки подключения к медицинским газам и распределительным электросетям.