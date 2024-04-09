Регионы России подключились к приложению для помощи детям «Заступник»

Все регионы России подключились к мобильной платформе «Заступник» для помощи детям, попавшим в беду. В приложении на данный момент зарегистрировано более 160 тысяч пользователей.

Время оказания помощи в регионах с развитым родительским и волонтерским сообществом проекта составляет до трех минут, сообщили авторы проекта. По их данным, за год работы платформы было спасено либо оказана помощь 4,5 тыс. детям.

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«Заступник» - это волонтерская сеть родителей-пользователей мобильного приложения. Сервис позволяет несовершеннолетнему позвать на помощь: после нажатия кнопки программа оповестит родителей, экстренные службы, волонтеров. Платформа работает по принципу социальной сети и в критической ситуации позволяет задействовать взрослых, находящихся поблизости. «Заступник» также отслеживает местоположение детей и оповещает родителей, если те покинули безопасную зону.

Ранее сообщалось, что приложение разработано российскими специалистами, работает оно бесплатно.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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