Регионы России подключились к приложению для помощи детям «Заступник»

Все регионы России подключились к мобильной платформе «Заступник» для помощи детям, попавшим в беду. В приложении на данный момент зарегистрировано более 160 тысяч пользователей.

Время оказания помощи в регионах с развитым родительским и волонтерским сообществом проекта составляет до трех минут, сообщили авторы проекта. По их данным, за год работы платформы было спасено либо оказана помощь 4,5 тыс. детям.