Регионы России подключились к приложению для помощи детям «Заступник»
Все регионы России подключились к мобильной платформе «Заступник» для помощи детям, попавшим в беду. В приложении на данный момент зарегистрировано более 160 тысяч пользователей.
Время оказания помощи в регионах с развитым родительским и волонтерским сообществом проекта составляет до трех минут, сообщили авторы проекта. По их данным, за год работы платформы было спасено либо оказана помощь 4,5 тыс. детям.
«Заступник» - это волонтерская сеть родителей-пользователей мобильного приложения. Сервис позволяет несовершеннолетнему позвать на помощь: после нажатия кнопки программа оповестит родителей, экстренные службы, волонтеров. Платформа работает по принципу социальной сети и в критической ситуации позволяет задействовать взрослых, находящихся поблизости. «Заступник» также отслеживает местоположение детей и оповещает родителей, если те покинули безопасную зону.
Ранее сообщалось, что приложение разработано российскими специалистами, работает оно бесплатно.
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- Регионы России подключились к приложению для помощи детям «Заступник»
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