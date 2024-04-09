Депутат Метелев: В создании курирующего молодежь министерства нет необходимости
Сегодня число молодых людей, верящих в возможность самореализоваться в России, уважающих культуру и историю страны, достигло рекордного показателя — 81%, сказал НСН Артем Метелев.
Патриотическим воспитанием молодежи успешно занимается Федеральное агентство по делам молодежи, создавать ли для этого новое министерство, решать главе государства и новому правительству. Об этом в интервью НСН заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что в России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию. По словам одного из них, оно может быть создано «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей. Метелев усомнился в необходимости создания такого министерства.
«Сегодня патриотическим воспитанием уже занимается Федеральное агентство по делам молодежи. Число молодых людей, которые верят в самореализацию в России, уважают ее историю и культуру, достигло абсолютных значений (порядка 81%). Нужно ли для этой работы отдельное министерство, я не знаю. Это будут решать глава государства Владимир Путин и новое правительство. Хотя, конечно, предела совершенству нет. Мы живем в непростом мире, поэтому всегда нужно работать на опережение и охватывать программами все большее число детей и молодых людей», — сказал Метелев.
Ранее Метелев сообщал, что число вакансий для несовершеннолетних в России выросло на 300% после упрощения правил трудоустройства.
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