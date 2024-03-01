Социальный сервис «Заступник» для помощи детям подключили к картам 2ГИС
Мобильное приложение некоммерческого социального проекта «Заступник» начало использовать технологии картографического сервиса 2ГИС, сообщили разработчики.
Приложение позволяет ребёнку не только подать сигнал бедствия в экстренной ситуации, но и получить помощь волонтёров и экстренных служб в кратчайшие сроки благодаря определению его местонахождения по геолокации, поэтому для работы «Заступника» чрезвычайно важны точные карты городов.
«С появлением карт 2ГИС в нашем сервисе мы уверены в том, что пользователи теперь имеют все необходимые инструменты для надёжного и быстрого ориентирования в городах», - отметил координатор проекта Дмитрий Иванов.
За последний год работы проекта «Заступник» оперативную помощь получили более 4500 детей. Этот сервис был признан лучшим приложением Рунета в 2023 году. Минпросвещения РФ рекомендовало его для интеграции в школах.
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