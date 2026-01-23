Россиянам пообещали возможность купить робота-помощника уже через пару лет
Роботы-андроиды, созданные в России, пока отстают от иностранных аналогов, заявил в беседе с НСН Александр Жадан.
Искусственный интеллект вскоре превзойдет умственные способности человека, а через несколько лет в России можно будет купить себе робота, который будет помогать с работой по дому, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
Американский мультимиллиардер Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что уже к концу этого года искусственный интеллект превзойдет умственные способности любого человека, а через пять лет будет умнее всего человечества вместе взятого. По его словам, роботы и ИИ смогут удовлетворить все потребности людей, помогать по дому и присматривать за детьми. Человек даже не сможет придумать, что попросить у робота, потому что товаров и услуг будет чрезвычайно много, добавил Маск.
Жадан отметил, что уже сейчас нейросети могут выполнить то, что человек до их появления не мог сделать.
«Вполне допустимо, что искусственный интеллект вскоре превзойдет умственные способности любого человека, с учетом того, как быстро происходит развитие и какие инвестиции вкладываются в технологии по генерации текстов и всего прочего. Как минимум, ИИ базово станет лучше. Если говорить про то, что искусственный интеллект станет умнее человека, то в этом случае, речь идет про вещи, которые цифровизированы. Даже сейчас есть примеры математических, научных и медицинских задач, где нейросети могут выполнить то, что человек до их появления не мог сделать», - отметил эксперт.
По его словам, возможность купить робота-андроида для использования в качестве помощника по дому появится у россиян уже через пару лет.
«Если интеграция андроида в жизнь людей будет происходить на горизонте 10 лет, то это будет стоить на текущий момент порядка 20-30 тысяч долларов в год. Дальше стоимость будут уменьшаться. В России возможность приобретения робота-андроида, в качестве помощника по дому, появится уже через пару лет, но речь идет об использовании китайских разработок. При этом программное обеспечение пишется у нас. «Яндекс» и «Сбер» сейчас активно работают над роботами. Их образцы, конечно, кратно отстают от иностранных аналогов, поскольку большое влияние на разработки оказывают вычислительные мощности, которых в России в несколько раз меньше, чем у конкурентов из Китая и США», - добавил Ждан.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко назвал робототехнику одной из наиболее перспективных профессий 2026 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
