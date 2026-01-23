Искусственный интеллект вскоре превзойдет умственные способности человека, а через несколько лет в России можно будет купить себе робота, который будет помогать с работой по дому, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

Американский мультимиллиардер Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что уже к концу этого года искусственный интеллект превзойдет умственные способности любого человека, а через пять лет будет умнее всего человечества вместе взятого. По его словам, роботы и ИИ смогут удовлетворить все потребности людей, помогать по дому и присматривать за детьми. Человек даже не сможет придумать, что попросить у робота, потому что товаров и услуг будет чрезвычайно много, добавил Маск.

Жадан отметил, что уже сейчас нейросети могут выполнить то, что человек до их появления не мог сделать.